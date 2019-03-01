"الحذف يبدأ اليوم".. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لاستبعاد غير المستحقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة - الموافق الأول من مارس الجاري، في تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم وفقًا للـ 5 معايير، التي تم تحديدهًا بناءً على قدرة الأفراد على الاستهلاك، وذلك من خلال الإشارة لمن تنطبق عليهم أحد المعايير على بون صرف السلع أو الخبز.

وفيما يلي يوضح "الخليج 365" كل ما يخص معايير حذف غير مستحقي المرحلة الثانية وإمكانية وسُبل التظلم:

1 - ما هي معايير استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم؟

تم تحديد 9 محددات لاستبعاد غير المستحقين من الدعم على مرحلتين، نصت معايير المرحلة الأولى منهما، على:

1- فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات / شهرياً فأكثر.

2- فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه / شهرياً فأكثر.

3- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.

4- من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.

2 - وعن معايير المرحلة الثانية؟

تم تحديد عدم أحقية من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات / شهرياً.

2 - فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهرياً .

3- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياً فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.

4 - من لديه سيارة فارهة او سيارة موديل 2014 فأحدث.

5 - شاغلي الوظائف العليا.

3 - متى تبدأ المرحلة الثانية؟

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس، تنفيذ المرحلة الثانية، وذلك عبر إنذار المواطنين ممن تنطبق عليهم أحد المعايير الـ 5 على بون صرف الخبز المدعم، حيث ظهر لعدد من المواطنين عند التوجه لصرف حصص الخبز عن شهر مارس:"البطاقة غير مستحقة.. استهلاك الكهرباء مرتفع".

4 - ومتى يبدأ فتح باب تلقي التظلمات؟

من المقرر فتح باب التظلمات اعتبارًا من اليوم الجمعة، بالتزامن مع بدء إنذار المواطنين من خلال الإشارة لهم عبر العبارة المدونة على بون صرف السلع أو الخبز.

5 - وعن كيفية تقديم التظلم؟

يجب على المواطنين ممن ستظهر لهم عبار "البطاقة غير مستحقة لأحد المعايير الـ 5 على بون الصرف"، أن يزوروا الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين "دعم مصر" "www.tamwin.com.eg" - المدون على بون الصرف، من خلال تسجيل الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، وتقديم التظلم.

6 - هل سيتم حذف من تنطبق عليهم المعايير مباشرةً؟

لن يتم حذف غير المستحقين مباشرةً بل في حالة انطباق أي من هذه المحددات على أحد المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، سيتم منحهم مهلة 15 يومًا من تاريخ ظهور الإشارة على بون الصرف - الأول من مارس، وبناءً عليه سيتم إدراج بيانات بطاقات هذه الفئات على الموقع الإلكتروني مرفقًا بها سبب الاستبعاد، لتقديم التظلم، على أن يتم إيقاف أحقية الفرد في صرف المقررات التموينية فقط دون الخبز اعتبارًا منذ الأول من أبريل المقبل لحين البت في التظلم.

7 - متى سيتم غلق باب التظلمات؟

صرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، لمصراوي، بأنه من المقرر غلق باب التظلمات في الـ 16 من مارس - أي بعد انتهاء مهلة التظلم.

8 - متى سيتم البت في التظلم؟

بعد 15 يومًا من غلق باب تلقي التظلمات، أي اعتبارًا منذ الأول من أبريل.

9- وعن المستندات المطلوبة للتظلم؟

قال وزير التموين، إنه سيتم تلقي تظلمات المواطنين ممن سيتم حذفهم وفقا للمحددات الـ5، عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر، مضيفًا أنه على المتظلم لأي محدد، أن يزور الموقع من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، وتقديم تظلم بلا مستندات.

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة سوف تستعلم بدورها - بعد تلقي التظلم - عن حقيقة سبب التظلم، على أن تعيد التواصل مع المواطن في حالة الحاجة إلى أي مستند.

10 - هل سيتم المساس بأصحاب المعاشات؟

أكد الدكتور علي المصيلحي، أن معايير الحذف من الدعم لن تمس أصحاب المعاشات إطلاقًا، مردفًا:"أي حد من أصحاب المعاشات مش هيتلمس".

8 - هل سيتم الاعتماد على معيار الحيازة في تحديد غير المستحقين؟

قال الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم استبعاد حائزي الأراضي التي تقدر مساحتها بـ 10 أفدنة أو أكثر، إلا أنه لن يتم البدء في الاعتماد على معيار حيازة الأراضي خلال المرحلتين الأولى والثانية.