أخبار مصر | "سعفان" يوجه بمتابعة نتائج ملتقيات التوظيف بالمحافظات وحصر فرص شغلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يوجه بمتابعة نتائج ملتقيات التوظيف بالمحافظات وحصر فرص شغلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة التي تم عقد ملتقيات توظيف بها، بضرورة متابعة نتائج هذه الملتقيات خلال الشهور الثلاثة الأولي من انعقادها، فضلا عن التعيينات التي تتم خلال الشهور الست من تنفيذ هذه الملتقيات وحصر استمارة (1) تأمينات لمعرفة مدي الفرص التي تم شغلها فعليًا، وإخطار إدارة التشغيل بالوزارة بها أولا بأول، وإعادة طرح فرص العمل المتبقية من خلال نشرة التشغيل الشهرية التي تصدرها الوزارة.

كما وجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية بالوقوف علي فرص العمل المتوقعة من خلال المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية للعمل علي توفيرها من خلال مركز تدريب المستقبل التابع للمديرية بمدينة المستقبل.

وفي هذا الإطار عقد ياسر سعيد مدير المديرية اجتماعا، والدكتورة نعيمة محمد محب مدير عام منطقة وادي التكنولوجيا، إحدى أهم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، حيث تم بحث سبل التعاون بين المديرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفرص العمل المتوقعة من خلال المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية وخاصة منطقة وادي التكنولوجيا وذلك للعمل على توفيرها من خلال مركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل

وتم خلال اللقاء الاتفاق على وضع آليات لاستمرار التواصل بين المديرية ومنطقة وادي التكنولوجيا للاطلاع الدوري على فرص العمل المتاحة من خلال المنطقة للعمل على الاعلان عنها والترشيح لها وشغلها من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي



أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.