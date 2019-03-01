أخبار مصر | "تعليم القاهرة" تثير غضب أولياء الأمور بسبب تأخير نتيجة تنسيق رياض الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعليم القاهرة" تثير غضب أولياء الأمور بسبب تأخير نتيجة تنسيق رياض الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الغضب تسيطر على أولياء أمور مدارس القاهرة بسبب تأخير ظهور نتيجة التنسيق.

وقالت أماني الشريف، مسئولة جروب اتحاد المدارس التجريبية، إنه حتى الآن، لم تظهر نتيجة التنسيق الرابع لمحافظة القاهرة، مع العلم أن آخر تنسيق كان يوم 6 يناير وكان من المفترض أن يتم الإعلان عنهما بعد 14 يومًا من انتهاء آخر تنسيق.

وأضافت أن هذا التنسيق هو للتقديم الإلكتروني الذي تم في شهر يونيو الماضي لعام 2018-2019 واستمر لمدة شهر لمن هم أعمارهم من 5 سنوات حتى 6 سنوات إلا يومًا في أول أكتوبر الماضي.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "وقد نص القرار الوزاري رقم 285 لسنه 2014 على أن نتيجة القبول بالمرحلة الأولى للالتحاق برياض الأطفال يجب أن تعلن فى موعد أقصاه 15 يوليو من كل عام، على أن يتم الإعلان عن نتيجة باقى المراحل فى موعد أقصاه أول سبتمبر، مع جواز توزيع الأطفال المتقدمين فوق الكثافة المقررة لأقرب مدرسة لسكنهم، حال تواجد أماكن شاغرة بها، ولكن أيضًا الواقع عكس ذلك فالفاصل بين كل تنسيق يصل لشهرين بهذا الشكل و أكثر فمثلًا أول تنسيق ظهر في آخر أغسطس وهكذا فرق شهر أو أكثر بين كل تنسيق ونحن الآن في الأول من مارس ولم يتحدد مصير هؤلاء الأطفال".

واستكملت تصريحاتها: "السؤال هنا هل مع كل هذا الانتظار سيتم قبول جميع الأطفال المتقدمين فوق الخمس سنوات في ظل هذا التنسيق الرتيب الذي لا نعلم له أخر؟".

وأكدت أنه لا يوجد خطة محددة ومنظمة لقبول الأطفال ولا نجد ما نعتد به في ظل هذا التخبط المستمر في مواعيد إعلان التنسيق.