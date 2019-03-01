أخبار مصر | قيادي بحملة "بنفكر لبكرة" يطالب بأقصى العقوبة على المتهمين بالإهمال في حادث محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بحملة "بنفكر لبكرة" يطالب بأقصى العقوبة على المتهمين بالإهمال في حادث محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس الحسيني الكارم، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، والقيادي بحملة بنفكر لبكرة، بتوقع أقصى العقوبة على المتهمين بالأهمال في حادث محطة مصر، قائلا :" إنه يجب أن يتم الاعتراف بأن الإهمال أشد خطرا من الإرهاب".

وأضاف الحسيني الكارم، أن الإهمال أقصر وأسرع طرق للإرهاب وتروبج الشائعات وتصديقها، مشددا على ضرورة المحاسبه الصارمه للمقصرين، و اعاده الحسابات من جديد، مشيرا إلى أن الانتشار السريع لفيديوهات الضحايا وهي في قلب الحدث سيخرج نتائج عكسيه، مطالبا بضرورة أن يكون هناك جلسات اجتماعية نفسية لأهالي ضحايا الحادث ومساندتهم للمرور من تلك الأزمة.

وتوعيه كل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من خطوره الاستخدام السئ لها

وأشار إلى أن حادث محطة مصر أظهر مدى التسيب والإهمال بين بعض موظفي الدولة، والذين يحتاجون لإعادة تأهيل بشكل كامل وخاصة في ظل خطة الدولة لهيكلة الإصلاح الإداري

ووجدنا سرعه اداره الازمات بتواجد حكومي عالي المستوي من كل الوزرات المعنيه بلحدث والمساعده لها من جيش لمد عون المساعده للمواطنين والشرطه المدنيه وسرعه تحرك لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب وخصوصا ان الدوله في الفتره الحاليه تقوم بتطوير علي مستوي عالي من قبل هذا الحدث