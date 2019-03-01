أخبار مصر | "حواس" من الدنمارك: بدء المشروع المصري القومي لدراسة المومياوات الملكية الشهر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حواس" من الدنمارك: بدء المشروع المصري القومي لدراسة المومياوات الملكية الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن المشروع القومي المصري لدراسة المومياوات الملكية، سوف يبدأ الشهر المقبل، وذلك للبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي ومومياء الملكة "عنخ آسن ان آمون" زوجة الملك "توت عنخ آمون" وذلك عن طريق DNA الحمض النووي، وتقنية الأشعة المقطعية.

وجاء ذلك خلال المحاضرات التي ألقاها "حواس" عن اكتشافاته الأثرية في الدنمارك، داخل المكتبة الملكية بكوبنهاجن والتي يطلق عليها الجوهرة السمراء، بحضور المحاضرة السفير المصري بالدنمارك "أيمن القفاص" والعديد من المثقفين والإعلاميين ورجل الأعمال "عنان الجلالي" وعلماء المصريات بالجامعة والمتحف الوطني.

وقدم السفير المصري الدكتور حواس للحاضرين على أنه أيقونه الآثار المصرية" زاهي حواس" والذي يحدثنا عن عظمة مصر القديمة.

وأشار "حواس" إلى العديد من الموضوعات الهامة بالنسبة للشعب الدنماركي بالملك توت عنخ آمون وكيف مات؟ وعن اكتشاف مقابر بناة الهرم وغيرها من الاكتشافات الأثرية.

وألقى حواس محاضره أخري بجامعة مدينة "أورهوس" عن اكتشاف مومياء الملكة حتشبسوت وعائلة الملك توت عنخ آمون وسر موت الملك رمسيس الثالث فضلا عن الاكتشافات الجديدة حول الهرم والمقابر الجديدة في منطقة سقارة

وقد أكد حواس على أن مصر آمنة ودعي السائح الدنماركي لزيارة مصر وذلك لان هذه الزيارات سوف يكون لها مردود في ترميم الآثار المصرية التي هي ملك للعالم أجمع.

ومن المعروف أن الأمير" هنريك" زوج الملكة الذي رحل منذ فتره بسيطة كان من عشاق مصر وأثارها وزار الهرم مع حواس منذ ثلاث سنوات

وقد قام حواس بعمل لقاء صحفي مع العديد من الصحفيين الدانمركيين وقد أعلن انه سوف يشكل فريقا مصريا عالميا لاسترداد للآثار المسروقة ، وسوف يرأس هذا الفريق.

وسوف يكون الأمين العام للفريق السفير محمد الشاذلي وسوف يعرض للمجتمع العالمي كل الأدلة التي تثبت خروج رأس الملكة نفرتيتي بطريقة غير شرعية.

وقد أقام السفير أيمن القفاص حفل استقبال وعشاء للدكتور حواس داخل السفارة بحضور مديري كبرى المتاحف الدنماركية ورابطة علماء المصريات وجمعيات الصداقة المصرية الدنماركية ومنظمات التعليم المستمر والعديد من الشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين وعلماء المصريات.