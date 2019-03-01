مصر | غدا.. نظر طعن "أبو الفتوح" ونجله وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر طعن "أبو الفتوح" ونجله وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة النقض، غدا السبت، الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرين، على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بالإدراج، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، إتهمتهم بإرتكابهم لعمليات عدائية ضد مصر ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.