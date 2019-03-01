مصر | غدا.. نظر طعن متهمين على حكم سجنهم المشدد بقضية التجمهر وحرق سيارة شرطة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر طعن متهمين على حكم سجنهم المشدد بقضية التجمهر وحرق سيارة شرطة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة النقض، غدا السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بالسجن المشدد، في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمتهمين فيها بحرق سيارة شرطة والتجمهر.

,كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4متهمين أخرين بالسجن المشدد 7سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد أخر بالسجن 5سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014 حيث أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بتهمة قيامهم بالتجمهر وقطع الطريق، وإحراق سيارة شرطة تابعة لقسم حلوان.

وذكرت النيابة أن المتهمين قاموا بالتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق واتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.