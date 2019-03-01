مصر | الأجهزة الأمنية تنهي خصومات ثأرية بين 4 عائلات بسوهاج وأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تنهي خصومات ثأرية بين 4 عائلات بسوهاج وأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الفتح في النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور اللواء مدير أمن أسيوط والمحافظ وقيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وتم التوفيق والصلح بين الطرفين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

وكما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة أخميم.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى ، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، والقيادات الشعبية، والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.