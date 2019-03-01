مصر | "الأمن العام" يضبط 5 عناصر إجرامية بـ"السحر والجمال" وهاربين من أحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 5 عناصر إجرامية بـ"السحر والجمال" وهاربين من أحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 5 عناصر إجرامية شديدي الخطورة بمنطقة السحر والجمال، بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة، كذا ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية أحدهما هارب من السجون، ومحكوم عليه في قضيتى تزوير.

ويأتى ذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة وإستمراراً للحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى إمتداد أرجائها.

وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام "عبدالرحيم ط. م" ومُقيم بمحافظة الفيوم "هارب من ليمان وادى النطرون خلال يناير2011 تنفيذاً للحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات فى قضية تزوير" ومحكوم عليه بالسجن 20 سنه فى جنايتى "تزوير"، "وليد م. أ"، ومُقيم العمرانية، سبق إتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، سرقة، ضرب، تبديد".بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية لترويجها على عملائهما نظير مقابل مادى، وقيام المتهم الأول بإنتحال صفة مستشار تحكيم دولى وتزوير أوراق لإستخراج بطاقة رقم قومى وجواز سفر يحملان صورته وبإسم شقيقه "خالد " خشية ضبطه فى الأحكام القضائية الصادره ضده وقيام الثانى بتزوير جواز سفر مُثبت به أنه حاصل على ليسانس آداب على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزتهما (جهاز لاب توب "يحوى أختام شعار الجمهورية المُقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية- فلاشة تحوى تأشيرات "مُقلدة"- أوراق تحاليل طبية "منسوب صدورها لوزارة الصحة"- شهادات جامعية "مزورة"- صحيفة حالة جنائية "مزورة"- مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات بيع المستندات المحررات المُقلدة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.