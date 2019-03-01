مصر | حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون بـ8 محافظات

شنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الإنضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت جهود مديريات أمن ( القاهرة ، الجيزة ، أسوان ، الإسكندرية ، الغربية ، الفيوم ، المنيا ، كفرالشيخ )، خلال 24 ساعة ( 2170 حالة إزالة إدارية – 728 حالة إشغال طريق – 41 حالة إدارة بدون ترخيص – 86 حالة تلوث بيئة – 163 بائع متجول – 55 حالات عدم حمل شهادة صحية – 17 عربة مأكولات وفاكهة – 23 مركبة توك توك - 13 قطع سلاح نارى ، 57 قضية مخدرات ، 70 قطع سلاح أبيض ، متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا ، تنفيذ 5 الاف حكم قضائى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع .

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسة بترسيخ مقومات الأمن والإستقرار للانطلاق بمسيرة العمل الوطنى لأفاق مرحلة جنى ثمار التنمية والإزدهار .

قرار النيابة بشأن المتهمين بقتل والدهما في أكتوبر

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل مسن وإلقاء جثته بالمقابر بمنطقة أكتوبر، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

وأدلي المتهمون بقتل والدهما المسن بـ 12 طلقة بسلاح آلي، وإلقاء جثته بمنطقة المقابر بطريق الفيوم، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالإشتراك مع خالهما، بإرتكاب الواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت معهم، لوجود خلافات بينهم وبين المجني عليه.

وأضافوا انهم إستدرجوا المجني عليه لمكان الواقعة بزعم شراء مدفن للأسرة، وتوجهوا لمكان العثور على جثته بسيارة خاصة بالمتهم الثالث وعقب حضوره بدراجته النارية، قام بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية أعدها مسبقًا فأودى بحياته وهربوا.

وأرشدوا عن البندقية المستخدمة في الجريمة وبخزينتها 10 طلقات، كما أرشد الثالث عن السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين انها ملكه.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئیس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا بالعثور على جثة جمال.ق.أ، عاطل، 52 سنة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، له معلومات جنائية، بمدق ترابي بمقابر طريق الفيوم بدائرة القسم وبه إصابة بطلقات نارية بالصدر والرأس وبحوزته 2000 جنيه، هاتف محمول، وبجوار الجثة دراجة نارية و12 ظرف فارغ لطلقات آلية.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالمديرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة كلا من م.ج. ق، 25 سنة، نجار، م.ج.ق، 19 سنة، تجار، يوسف. م.م، 20 سنة، ومُقيمين بمنطقة بولاق الدكرور، وهم إبنى المجني عليه وخالهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهم وبين المجني عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.