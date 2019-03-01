مصر | ضبط سائقين أثناء محاولتهما تهريب 200 طربة لمادة الحشيش المخدرة بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائقين أثناء محاولتهما تهريب 200 طربة لمادة الحشيش المخدرة بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على سائقين أثناء محاولتهما تهريب 200 طربة لمادة الحشيش المخدرة بالسويس.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها إعتزام إثنين من العناصر الإجرامية تهريب كمية من مخدر الحشيش من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى باقى المحافظات، مستغلين طبيعة عملهما كسائقين لحافلة مملوكة لإحدى شركات الرحلات حيث أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى وهما كلٍ من "فتحى .أ.إ" – مواليد 1959 ، سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة والسابق إتهامه فى قضايا ( أموال عامة – مخدرات – ضرب )، "محمد .أ.ع" – مواليد 1969، سائق ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءت تم استهدافهما وضبطهما بالتنسيق مع مديرية أمن السويس وضبط الحافلة المُشار إليها خلال كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما ( 200 مائتان طربة لمخدر الحشيش وزنت "20" عشرون كيلو جرام ، مبلغ مالى "10330" عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثون جنيه، عدد "3" هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بإرتكابهما للواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.