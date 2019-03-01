انت الان تتابع إعادة فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الجمعة، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح. وذكرت الهيئة -فى بيان- أنها تتابع مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة. وأكدت انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة الستة والمواني التخصصية بالمحافظات الثلاث: السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية.
وشهدت المحافظات الساحلية المصرية حالة من الاضطراب على مدى الأيام الماضية، إذ شهدت مدن ومراكز محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة، موجة من الطقس السيئ. أمس الخميس، أكد المهندس محمد عبد الله، مدير عام غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أنه نظرا لشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط
وشهدت المحافظات الساحلية المصرية حالة من الاضطراب على مدى الأيام الماضية، إذ شهدت مدن ومراكز محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة، موجة من الطقس السيئ.
أمس الخميس، أكد المهندس محمد عبد الله، مدير عام غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أنه نظرا لشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط وحرصا على سلامة الصيادين ومراكب الصيد، تم غلق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الثالث، لحين تحسن الأحوال الجوية مع متابعة حالة الطقس على مدى الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية.
كما تسببت الأحوال الجوية السيئة وشدة الرياح وارتفاع الأمواج وكثافة الأمطار الغزيرة على مدن إدكو ورشيد، في رفع حالة الطوارئ في بوغاز رشيد وغلقه وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية بإدكو (التفاصيل).
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