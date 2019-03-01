«التموين» تبدأ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم التمويني (مستندات)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الجمعة، المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية، في إطار ضبط منظومة الدعم التمويني وتوجيهه لمستحقيه، حيث تم إبلاغ من سيتم استبعادهم لأنهم غير مستحقين للدعم، وسيتم حذفهم بكتابة الرسالة: «البطاقة غير مستحقة.. استهلاك كهرباء عالي أو أبناء بمدارس عالية المصاريف أو استهلاك محمول عالي.. ستتوقف اعتبارا من شهر إبريل.. والتظلم على موقع (www.tamwin.com.eg) على بون صرف الخبز أو التموين، بداية من اليوم، الجمعة، الموافق أول مارس وحتى منتصف الشهر نفسه، دون اتخاذ قرار فعلى بالحذف لإعطائهم الفرصة للتقدم بالتظلمات».

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن «المعايير التي تم وضعها لحذف المواطنين من منظومة الدعم شملت معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا، واستهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، ومصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث».

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وأوضح «المصيلحي» أنه سيحق للمستبعد تقديم تظلم على الموقع «www.tamwin.com.eg» لتأكيد أحقيتهم في الدعم، بعد أن تبدي الوزارة على الموقع نفسه سبب الاستبعاد ولفترة 15 يوما، لافتا أنه بدءًا من اليوم، أول مارس، يحق للمستبعد التظلم، بحيث تفحص التموين تلك التظلمات ثم يتم البت فيها خلال الفترة من 16 مارس وحتى نهاية الشهر نفسه.

كما أوضح أنه بعد الانتهاء من تنقية البطاقات في نوفمبر الماضي، أصبحت لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبة ٩٩% للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين، لافتاً أن الأفراد الذين يتم حذفهم بطريقة عشوائية من حقهم التظلم لدى المكاتب مع تقديم كافة المستندات، مشيراً إلى أن باب التظلمات مفتوح دون مدة محددة، مؤكداً تراجع نسب التظلمات.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى لاستبعاد غير المستحقين من كشوف الدعم التمويني خلال شهر فبراير الماضي، والمتوافر فيهم هذه المعايير، وهي: «معدل استهلاك فاتورة كهرباء 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة الهاتف المحمول تتخطى 1000 جنيه شهريًا فأكثر، ومصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، ومن لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، وشاغلو الوظائف العليا».

«التموين» تبدأ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم التمويني