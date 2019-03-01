شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت معتدل.. والقاهرة 19 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «12- 19»، إسكندرية «11 – 18»، قنا «9 – 21»، الأقصر «9 – 21»، أسوان «12 – 22» .