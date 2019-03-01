شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة بعد مناقشة الجدول أمس الخميس، بين قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد طلاب مدارس مصر. وتنطلق الامتحانات 8 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم، ومن المقرر عرض المقترح على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى لاعتماده. فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة لـ ”الخليج 365”، أن الجدول لم يصبح نهائى حتى الآن وهناك مشاورات حول الجدول المقترح، لافتة إلى أن الوزارة أخذت رأى اتحاد طلاب مدارس مصر باعتباره الممثل الشرعى للطلاب وتم الاستماع لمطالبهم وانتهى دور النقاش الطلابى والمجتمعى حول الجدول. ـ السبت 8 يونيو عربى ودين. ـ الاثنين 10 يونيو اقتصاد واحصاء. ـ الأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنبية الأولى " انجليزى" ـ السبت 15 يونيو استاتيكا Advertisements ـ الأربعاء 16 يونيو فيزياء وتاريخ ـ السبت 22 يونيو جيولوجيا وتفاضل وتكامل وعلم نفس واجتماع ـ الاثنين 24 يونيو ديناميكا - الأربعاء 26 يونبو أحياء وجبر وهندسة فراغية وفلسفة ومنطق ـ السبت 27 يونيو الكيمياء والجغرافيا - الاثنين 1 يوليو لغة أجنبية ثانية وتربية وطنية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.