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توافد الصحفيين بالإسكندرية على التسجيل فى الجمعية العمومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد العشرات من الصحفيين بالإسكندرية للتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية للنقابة بالتوازى مع النقابة العامة بالقاهرة بعد مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية فى موعدها المحدد.

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يذكر أن ينافس على مقعد أعضاء مجلس النقابة ٥٢ مرشح وعلى منصب النقيب ١١ مرشح .

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