توافد الصحفيين بالإسكندرية على التسجيل فى الجمعية العمومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد العشرات من الصحفيين بالإسكندرية للتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية للنقابة بالتوازى مع النقابة العامة بالقاهرة بعد مد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية فى موعدها المحدد.

يذكر أن ينافس على مقعد أعضاء مجلس النقابة ٥٢ مرشح وعلى منصب النقيب ١١ مرشح . Advertisements





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