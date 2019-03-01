"الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين أربعة عائلات بأسيوط وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن سوهاج وأسيوط من إتمام الصلح في النزاع القائم بين أربعة عائلات بدائرة مركز شرطة الفتح أسيوط ومركز شرطة أخميم بسوهاج.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الفتح في النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور اللواء مدير أمن أسيوط والسيد المحافظ وقيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.
كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة أخميم، وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، والقيادات الشعبية، والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.
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