الأمن العام يضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قوات الأمن بمحافظة البحيرة، من ضبط شخص، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام "ثابت.ن "، 39 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة وأدى النطرون، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة داخل غرفة بمسكنه.

تم استهداف مسكن المتهم وضبطه، وبالتفتيش تم ضبط "7" قطع أسلحة نارية، تنوعت ما بين بنادق وفرد خرطوش وروسي، 29 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، أسلحة النارية تحت التصنيع، عدد من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وحيازته للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.