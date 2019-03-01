ضبط 5 عناصر إجرامية في مداهمة لمنطقة "السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات أمنية بمختلف محافظات الجمهورية استهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال".



وأسفرت الجهود عن ضبط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، ومحكوم عليها في قضية "مخدرات"، وعدد كبير من قضايا المخدرات والأسلحة النارية ومداهمة عدد من البؤر التي تتخذها تلك العناصر الإجرامية وكراً لها .

بدأت الواقعة بوضع الأجهزة الأمنية لخطة مُحكمة لرصد وتتبع تلك العناصر الإجرامية، وكانت قد وردت معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام "وجدي.م"، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان - بالشرقية، وبحوزته (100 جم لمخدر الهيروين- 230 جنيه- هاتف محمول) بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط "أحمد.ع"، عاطل مُقيم بنى شبل دائرة مركز الزقازيق بالشرقية، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته "5 كجم بانجو، 150 جنيه، هاتف محمول" بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

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وضبطت القوات "محمد.أ"، عاطل، مُقيم المجاورة 30 بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية" وبحوزته "100جم لمخدر الهيروين، هاتف محمول" بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وفى ذات السياق تم ضبط شقيقين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع متخذان من مدينة العاشر من رمضان وبحوزتهما "250 جم لمخدر الحشيش، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض "كتر"، مبلغ مالي"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع.

وضُبطت "صباح.س"، مطلوب التنفيذ عليها في قضية "مخدرات" ومحكوم عليها فيها غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، بمحل إقامتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.