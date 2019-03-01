مباحث القاهرة تضبط سيدة أفريقية حاولت بيع 8 سبائك ذهبية بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية لعرضها سبائك ذهبية مجهولة المصدر للبيع.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية تمكنوا من ضبط "نوال.خ"، 47 سنة، "تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية"، وتعمل في مجال التجارة، ومقيمة بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، حال عرضها 8 سبائك ذهبية، بإجمالى وزن 3 كيلوجرامات "مجهولة المصدر" للبيع على أحد أصحاب المحلات.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بتحصلها عليها من أحد أقاربها بالخارج، ويعمل في مجال التنقيب، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع في منطقة الصاغة وشراء بضائع بقيمة البيع وشحنها لموطنها بالخارج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.