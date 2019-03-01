وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة، وزار الإعلاميون الأفارقة الإدارات والأقسام المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التي يضطلع بها، والتي تهدف في المقام الأول إلى تزويد كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار أو المعلومات عن جهود الأجهزة الأمنية، والحرص على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة وإحاطة الرأي العام علماً بجهود مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.

كما طالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التي تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمني وإبراز الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمي المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات وأعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من خبراته فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة فضلاً عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمني لدى المواطنين .

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واطلع الوفد خلال الزيارة لأكاديمية الشرطة على أساليب التدريب المتطورة التي يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة في شتى مجالات العمل الأمني باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التي تضم العديد من الدراسات الأمنية التي تتضمن كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية ومواجهة الفكر المتطرف.

كما قام الوفد الزائر بجولة تفقدية تضمنت عدداً من المنشآت والمرافق التدريبية التي تفخر بها الأكاديمية باعتبارها قبلة التدريب الأمني على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما تم توثيقه من خلال الفعاليات التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الأمنية الوافدة من الدول الأفريقية والدول الأجنبية الصديقة بمراكز التدريب الأمني الدولي بالأكاديمية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية لترسيخ مكانة مصر الأبية كقلب نابض بمشاعر الإخاء وقيم الوسطية والاعتدال لأشقائها من دول القارة الأفريقية الصديقة، وفى إطار ثوابت السياسة الأمنية المعاصرة التي تضع في أحد أهم أولوياتها توثيق عُرى التعاون مع الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة لتبادل الخبرات وتدعيم ركائز التعاون في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها مجال الإعلام الأمني ، إدراكاً لأهمية وقيمة العمل المشترك في تشكيل رأى عام داعم لدور الأجهزة الأمنية وترسيخ صورة ذهنية مُثلى من خلال الوسائل الحديثة في الإعلام عن جهود أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في تحقيق الأمن والحفاظ على النظام العام.