دورية أمنية تُعيد حقيبة سرقها عاطلان من فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ضبطت مباحث مصر الجديدة، شخصين يستقلان دراجة بخارية، عقب سرقتهما حقيبة يد فتاة اثناء سيرها بشارع الميرغني بالمنطقة.

التفاصيل بدأت أثناء تفقد الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة شارع الميرغني مع الأهرام، بمنطقة مصر الجديدة، تمكنت من ضبط "سيد.م"، 60 سنة، عاطل، ومسجل خطر، و"محمد خ"، 29 سنة، عامل، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه في 3 قضايا اثناء استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي، ومجموعه من المفاتيح.

أقر المتهمان، بسرقة الحقيبة من الفتاة، بأسلوب الخطف، وبفحص المتعلقات داخل الحقيبة تبين أن الفتاة تٌدعى "شيرين" 19 سنة، ومقيمة بمنطقة الجيزة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.