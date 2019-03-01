​"البطاقة غير مستحقة".. التموين تبدأ اليوم حذف هذه الفئات (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة - الموافق الأول من مارس، تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين وفقًا للـ 5 معايير التي تم تحديدها وفقًا لقدرات الأفراد على الاستهلاك، حيث وجد أحد المواطنين إشارة على بون صرف مقررات شهر مارس الجاري، تنص على عدم استحقاقه للدعم نظرًا لأن استهلاك الكهرباء مرتفع، فيما لفت الإشارة -أيضًا- إلى أنه سيتم إيقاف البطاقة اعتبارًا منذ أبريل المقبل.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، 5 معايير، هي:"حذف من يزيد استهلاكهم للكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً، أو من تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً أو من تزيد مصاريف مدارس أحد أبنائه عن 30 ألف جنيه، سنوياً فأكثر، بالإضافة إلى من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، وشاغلي الوظائف العُليا"، وذلك بعد أن تم الانتهاء من حذف غير مستحقي المرحلة الأولى وفقًا لـ 4 معايير أخرى، وفقًا لما أعلن عنه الوزير بمؤتمره الصحفي الأخير.

وجاء في نص الإشارة المدونة على بون الصرف "إيصال صرف السلع أو الخبز":"البطاقة غير مستحقة.. استهلاك الكهرباء مرتفع.. ستتوقف اعتبارًا من شهر أبريل، والتظلم على موقع "www.tamwin.com.eg".

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وحدد وزير التموين، تلقي تظلمات المواطنين ممن سيتم إيقاف بطاقاتهم وفقًا لأحد المحددات الـ 5، عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر، من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، ورقم البطاقة الذكية وتقديم تظلم، وذلك خلال 15 يومًا من ظهور إشارة الاستبعاد على بون الصرف، على أن يتم بحثه والبت فيه خلال 15 يومًا أخرى.

ومن المقرر أن يقتصر حذف غير المستحقين من الفئات الـ 5 المحددة على المقررات التموينية فقط دون الخبز، حتى يتم البت في التظلمات.