​لعدم اكتمال النصاب القانوني.. مد التسجيل لـ"عمومية الصحفيين" ساعة إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مد التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية إلى الساعة الثانية ظهرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما سجل 460 صحفيًا حتى الواحدة ظهرًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، صباح الجمعة، بدء التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية، للانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و52 لعضوية المجلس.

وتجري اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، لاختيار النقيب رقم 22 خلفًا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الحالي، الذي انتهت مدة ولايته، فضلًا عن اختيار ستة أعضاء جدد يمثلون نصف عدد مقاعد المجلس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

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ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8624، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.