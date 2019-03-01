رئيس ألبانيا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: غادر مطار القاهرة الدولي ، إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام. وأجري الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع الرئيس الألباني تناولت فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة بالإضافة الي التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات الاقليمية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. التقي ميتا خلال الزيارة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية . وزار رئيس ألبانيا، قناة السويس الجديدة وأنفاق قناة السويس، وأطلع على المشروعات القومية التي يجري تنفيذها بالإسماعيلية، بالإضافة إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد وقبر محمد علي مؤسس الدولة المصرية الحديثة .

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