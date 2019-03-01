مصر | القبض على سيدة أفريقية أثناء بيعها 8 سبائك ذهب تزن 3 كيلو بالجمالية

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، في القبض على سيدة أفريقية أثناء بيعها 8 سبائك ذهب تزن 3 كيلو بالجمالية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط "نوال.خ"، 47 سنة، "تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية " ، وتعمل في مجال التجارة، ومقيمة بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين حال قيامها بعرض 8 سبائك ذهبية بإجمالي وزن 3 كيلو جرام "مجهولة المصدر" للبيع على أحد أصحاب المحلات.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بتحصلها عليها من أحد أقاربها بالخارج، ويدعى "وليد.أ.ن"، ويعمل في مجال التنقيب وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع بمنطقة الصاغة وشراء بضائع بقيمة البيع وشحنها لموطنها بالخارج.

وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قرار النيابة بشأن المتهمين بقتل والدهما في أكتوبر

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل مسن وإلقاء جثته بالمقابر بمنطقة أكتوبر، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

وأدلي المتهمون بقتل والدهما المسن بـ 12 طلقة بسلاح آلي، وإلقاء جثته بمنطقة المقابر بطريق الفيوم، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالإشتراك مع خالهما، بإرتكاب الواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت معهم، لوجود خلافات بينهم وبين المجني عليه.

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وأضافوا انهم إستدرجوا المجني عليه لمكان الواقعة بزعم شراء مدفن للأسرة، وتوجهوا لمكان العثور على جثته بسيارة خاصة بالمتهم الثالث وعقب حضوره بدراجته النارية، قام بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية أعدها مسبقًا فأودى بحياته وهربوا.

وأرشدوا عن البندقية المستخدمة في الجريمة وبخزينتها 10 طلقات، كما أرشد الثالث عن السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين انها ملكه.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئیس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا بالعثور على جثة جمال.ق.أ، عاطل، 52 سنة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، له معلومات جنائية، بمدق ترابي بمقابر طريق الفيوم بدائرة القسم وبه إصابة بطلقات نارية بالصدر والرأس وبحوزته 2000 جنيه، هاتف محمول، وبجوار الجثة دراجة نارية و12 ظرف فارغ لطلقات آلية.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالمديرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة كلا من م.ج. ق، 25 سنة، نجار، م.ج.ق، 19 سنة، تجار، يوسف. م.م، 20 سنة، ومُقيمين بمنطقة بولاق الدكرور، وهم إبنى المجني عليه وخالهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهم وبين المجني عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.