مصر | ضبط عاطل ساوم سيدة أجنبية على إعادة جواز سفرها نظير مبلغ مالي بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل ساوم سيدة أجنبية على إعادة جواز سفرها نظير مبلغ مالي بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل ساوم سيدة أجنبية على إعادة جواز السفر الخاص بها نظير مبلغ مالى عقب عثوره عليه بدائرة قسم شرطة البساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من "تاميكا.إ"، 29 سنة، "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، بأنها حال تواجدها بأحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم - إكتشفت فقد جواز سفرها وقبل إنصرافها تركت رقم هاتفها للعاملين بالمطعم للتواصل معها فى حالة عثورهم عليه ، وفى وقت لاحق تلقت إتصال تليفونى من رقم هاتف " محدد " طلب خلاله المتصل مبلغ مالى قدره 5000 جنيه نظير إعادة جواز السفر الخاص بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعه "أحمد.م"، 20 سنة، عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته جواز السفر المشار إليه ، وكذا شريحة الهاتف المحمول المستخدمةفى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بأنه حال سيره أمام المطعم محل الواقعة عُثر على جواز السفر الخاص بالمبلغة فاستعلم من العاملين بالمطعم عن مالكته وتمكن من الحصول على رقم هاتفها.