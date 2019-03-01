مصر | بـ"كسر كالون الباب".. ضبط زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كسر كالون الباب".. ضبط زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بأسلوب "كسر كالون الباب بمنطقة النزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من "نجوى .ح"، 72 سنة، "ربة منزل" - مقيمة دائرة القسم.، بأنها عقب عودتها من السفر إكتشفت كسر كالون الشقة سكنها وسرقة (مشغولات ذهبية - طبنجة مرخصة خاصة بزوجها)، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة أيمن .ع، 52 سنة، "عاطل" ومقيم قسم شرطة الهرم ، والسابق إتهامه فى عدد (11) قضية آخرهم قضية "سرقة مساكن" وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

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عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (6 مفتاح إنجليزى- مفتاح سوستة- أجنة حديدية).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بإسلوب "كسر كالون الباب" بالاشتراك مع "طارق .ح.ع" سن 51 "عاطل" ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم، وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة السيدة زينب "جار ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وكما تم ضبط (3 شاشة - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - 2 دفاية- 2 جهاز رسيفر- جهاز تابلت - مكواة- 2 سماعة صغيرة -سماعة كبيرة - 2 كاميرا - 15 ساعة يد- 5 هواتف محمولة- كاميرا مراقبة- 5 نظارات - مجموعة من الإكسسوارات الحريمى).

وأقر أن جميعها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته والهارب بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.