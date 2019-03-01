مصر | بحضور السفير الألماني.. انطلاق ماراثون المدرسة الألمانية بالمنطقة الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور السفير الألماني.. انطلاق ماراثون المدرسة الألمانية بالمنطقة الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق ماراثون المدرسة الألمانية الرياضي، بالمنطقة الأثرية بالهرم، بحضور السفير الألماني بالقاهرة، وسط انتشار أمني مكثف.

وشارك في الماراثون 1500 من طلاب المدارس الألمانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من المصريين والأجانب من مختلف الأعمار، وبدأ من منطقة البانوراما الثانية، وصولًا للبوابات، ثم العودة لنقطة البداية، بمسافة 6 كيلو مترات، ذهاب وعودة.

وشهدت المنطقة الأثرية بالهرم، حالة من الاستنفار الأمني وانتشار القوات، إستعدادًا لماراثون المدرسة الألمانية الرياضي، بالمنطقة الأثرية والذي يقام سنويا بهدف تنشيط السياحة، وحضر الماراثون، السفير الألماني بالقاهرة، وعددا من الشخصيات المصرية والأجنبية.

وشارك في الماراثون طلاب المدارس الألمانية على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى عددا من المصريين والأجانب من مختلف الأعمار.

وشدد العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على القوات بالالتزام بأماكن خدماتهم، وتكثيف الخدمات بالمنطقة الأثرية، تحسبا لحدوث ايه أشكال خروج عن القانون.

Advertisements

"رحلة الثراء السريع ".. شرطة السياحة والآثار تداهم منزلا بكفر الجبل بعد هروب صاحبه



داهم رجال شرطة السياحة والأثار بالجيزة، منزل عاطل بمنطقة كفر الجبل، وتبين حفره أسفل المنزل تنقيبا عن الاثار، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

توصلت تحريات العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، إلى قيام عزب خ.ع، 40 سنة، عامل، ومقيم كفر الجبل، بمنطقة الهرم، بالحفر أسفل منزله للتنقيب عن الأثار

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف العميد فتح الله البرقوقي وكيل إدارة المباحث بشرطة السياحة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة وإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، وأمن الجيزة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام ياسين والرائد محمد عاصم، ضباط قسم البحث الجنائي، بإدارة سياحة وأثار الجيزة.

وبمداهمة مسكنه تبين عدم تواجده بمسكنه، وبالفحص والمعاينة تبين وجود حفرة بمساحة 2.5 في 1.5 متر وبعمق 2 متر تقريبًا، وعثر على الأدوات المستخدمة في الحفر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة والآثار، لتولي النيابة العامة التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.