أخبار مصر | وحدة المظلات تستضيف عددًا من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بفرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وحدة المظلات تستضيف عددًا من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت وحدة المظلات بالقوات المسلحة عددًا من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين في فرنسا، وذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بربط أبنائها المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم والمحافظة على ولائهم وقيمهم المصرية العريقة، وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الشباب والرياضة.

وبدأت الزيارة بكلمة قائد وحدة المظلات التي نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مصر بالخارج وتقديم التحية والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً لشعب مصر.

ومن جانبها، ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمة أعربت فيها عن سعادتها باستضافة وحدة المظلات للوفد الشبابي، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج باعتبارهم ركيزة الدولة في التنمية لزيادة الوعي بشأن ما تشهده مصر من تحديات، وكذلك معرفة حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

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وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير منظومة تواصل بين مصر وأبنائها من الشباب في الخارج لتوضيح دور مصر الريادي في المنطقة والتأكيد على تلاحم المصريين فيما بينهم.

وقدم قائد قوات الدفاع الشعبي محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية التي قام بها رجال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، كما تناول بطولات رجال القوات المسلحة من الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة وطننا الغالي، مشيرًا إلى دور الجاليات المصرية بالخارج في تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال معرفتهم بالدور العظيم للقوات المسلحة وكافة أجهزة الدولة في أعمال التنمية الشاملة.

ومن جانبه، وجه الوفد الشبابي الشكر لوزارتي الدفاع والهجرة على تنظيم تلك الدورة، مؤكدين أن ما شاهدوه أكمل في أذهانهم الرؤى والصور الحقيقية عن المعركة التي تخوضها مصر على كل الجبهات، وأن ما يتم تداوله عن مصر في بعض وسائل الإعلام المغرضة لا أساس له من الصحة.

كما شهد الملتقى تكريمًا لأبناء وأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن.