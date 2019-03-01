انت الان تتابع حادث محطة مصر.. خروج أول جثمان من مشرحة زينهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حالة من الحزن سيطرت على وجوه أهالي ضحايا حادث محطة مصر، أمام مشرحة زينهم في السيدة زينب مساء الخميس، قبل أن تتحول إلى صراخ وعويل وإغماءات بعد معرفتهم بنتيجة تحليل الـ"DNA"، الذي حدّد اثنين من ضحايا القطار هما، يسري فتحي صباح، ومحمد أحمد محمد. كما أعلن أيضًا عن وفاة المسعف خالد محمد عبدالمنعم، سائق على السيارة 2379 تمركز رمسيس، متأثرًا بإصاباته في حادث محطة مصر. وقال وائل سرحان، نقيب العاملين بالإسعاف: إن "أسرة المسعف خالد عبدالمنعم، تسلمت جثمانه من مشرحة زينهم مساء الخميس، كأول حالة تخرج من المشرحة من بين ضحايا حادث تصادم قطار محطة مصر".

وعقب الحادث، تم نقل "خالد" للعناية المركزة بمستشفى الشفاء بالعباسية ووضعه على جهاز تنفس بعد إصابته بنسبة حروق 85%، لكنه توفى، صباح الخميس، متأثرًا بجراحه.وأوضح نقيب المسعفين، في تصريحات، الجمعة، أنه يجرى نقل الجثمان تمهيدا لدفنه في بلده بمنيا القمح محافظة الشرقية.وانتظمت حركة القطارات على أرصفة محطة