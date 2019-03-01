انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. وكاترين -2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج على البحرين من مترين إلى مترين ونصف المتر.
ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، هي: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 10 17 شبين الكوم 10 16 طنطا 10 16 دمنهور 10 15 الإسكندرية 11 16 بلطيم 10 17 مطروح 10 16 السلوم 8 16 سيوة 8 18 بورسعيد 10 17 دمياط 10 15 الزقازيق 11 16 الإسماعيلية 10 18 السويس 10 18 العريش 10 17 رفح 10 16 رأس سدر 12 18 نخل 4 14 نويبع
ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، هي:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 16
طنطا 10 16
دمنهور 10 15
الإسكندرية 11 16
بلطيم 10 17
مطروح 10 16
السلوم 8 16
سيوة 8 18
بورسعيد 10 17
دمياط 10 15
الزقازيق 11 16
الإسماعيلية 10 18
السويس 10 18
العريش 10 17
رفح 10 16
رأس سدر 12 18
نخل 4 14
نويبع 6 17
طابا 8 13
كاترين -2 11
الطور 11 20
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 10 20
مرسى علم 11 20
الفيوم 9 17
بنى سويف 9 18
المنيا 6 18
أسيوط 7 19
سوهاج 9 19
قنا 10 19
الأقصر 10 20
أسوان 11 21
أبو سمبل 11 21
الوادي الجديد 9 20
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 24
حلايب 16 21
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