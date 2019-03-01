عمومية الصحفيين تصوت اليوم بانتخابات التجديد النصفي

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تُعقد اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث يبدأ التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة، عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة. وتناقش الجمعية العمومية للنقابة، قبل انعقاد الانتخابات، 6 بنود هامة على طاولتها، يتضمن: 1-التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2018م). 2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2018) حتى (فبراير2019م).
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2018م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2019. 4- مناقشة المسائل المعروضة عن طريق مجلس النقابة بشرط موافقة الجمعية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها. 5- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لــ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2018م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2019.
4- مناقشة المسائل المعروضة عن طريق مجلس النقابة بشرط موافقة الجمعية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.
5- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لــ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يُستجد من أعمال.
وتبدأ العمومية للانتخابات، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
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