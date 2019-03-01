انت الان تتابع عمومية الصحفيين تصوت اليوم بانتخابات التجديد النصفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تُعقد اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث يبدأ التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة، عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة. وتناقش الجمعية العمومية للنقابة، قبل انعقاد الانتخابات، 6 بنود هامة على طاولتها، يتضمن: 1-التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2018م). 2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2018) حتى (فبراير2019م).

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2018م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2019. 4- مناقشة المسائل المعروضة عن طريق مجلس النقابة بشرط موافقة الجمعية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها. 5- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لــ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة