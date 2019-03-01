انت الان تتابع التموين تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجارى، من خلال شركتى الجملة "العامة والمصرية"، حيث يتم الصرف لبقالى التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجارى، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا . كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قررت تخفيض سعر اللحوم الطازجة إلى 85 جنيهًا للكيلو بدلاً من 90 جنيهًا، فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.
حيث سيتم بدء طرح اللحوم بهذه الأسعار اعتبارًا من اليوم أول شهر مارس فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية"، كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيهًا.وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في أوقات سابقة، على توفير
حيث سيتم بدء طرح اللحوم بهذه الأسعار اعتبارًا من اليوم أول شهر مارس فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية"، كما يتم طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيهًا.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في أوقات سابقة، على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجى لمنتجات اللحوم وسلع السكر والزيت والأرز تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا.
ونفت الحكومة في وقت سابق وجود نقص فى أى سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجى لهذه السلع متوافر تماما، وأن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يوميا.
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