شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، أنه تم أمس التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات، ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط سكك حديد القاهرة الإسكندرية، والذي تنفذه شركة تاليس الإسبانية العالمية، بطول ٢٠٨ كم.

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وأضاف أن برج كفر الزيات تم ربطه ببرج إيتاي البارود، وشمل البرج تطوير ٧ مزلقانات هي (هاويس الدلجمون – الدلجمون- كفر العيص القبلي – كفر مجاهد – كفر العيص البحري – الخندق – التوفيقية) كما يضم ٤ كباري (كوبري الدلجمون – كوبري كفر الزيات – كوبري النيل – كوبري الخندق (التوفيقية1) بالإضافة إلى «85 سيمافور نازل» و«10 سيمافور» مربوط على لوحة إيتاي البارود.

ونوه بأنه سبق وتم إدخال أبراج إشارات قويسنا وبركة السبع وإيتاي البارود للخدمة، وسيتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة تباعًا وفقا للجدول الزمني المحدد لكل برج في مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة/ الإسكندرية.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إلى أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مبينا أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب منوهًا بأن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

مشروع تحديث نظم الإشارات بكفر الزيات