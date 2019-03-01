شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار مساء أمس الخميس، رئيس دولة ألبانيا والوفد المرافق له المتحف المصري الكبير على هامش زيارته الرسمية لمصر، وتعد هذه الزيارة الأثرية الثانية له في مصر، حيث زار، أمس الأول، منطقة آثار القلعة.

شملت زيارته في مشروع المتحف مركز ترميم الآثار والموقع الإنشائي للمتحف. وقد أعرب الرئيس الضيف عن إعجابه الشديد بمركز الترميم ومهرة المرممين المصريين، كما وصف مشروع المتحف بأنه فخر للعالم وليس لمصر فقط.