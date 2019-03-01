شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف على انتخابات «الصحفيين».. و«سلامة» و«رشوان» يسجلان بالعمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إقبالا ضعيفا خلال أول ساعتين لفتح باب التسجيل، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حيث حضر عدد محدود من الصحفيين أغلبهم من المرشحين وأنصارهم.

وسجل في كشوف الجمعية العمومية عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، وضياء رشوان، المرشح لمنصب النقيب، وأعضاء المجلس الستة الحاليين.

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وقال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة، إن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أنه في حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 50% +1 من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم 8624 يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن النقابة استعانت بـ(31) مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت 2مارس 2019 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

وأكد رئيس اللجنة أنه في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.

عبدالمحسن سلامة، يسجل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين