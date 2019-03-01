شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة المظلات تستضيف عددًا من أبناء المصريين المقيمين بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت وحدة المظلات بالقوات المسلحة عددًا من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين في فرنسا.

بدأت الزيارة بكلمة قائد وحدة المظلات التي نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مصر بالخارج وتقديم التحية والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعب مصر.

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من جانبها، ألقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة أعربت فيها عن سعادتها باستضافة وحدة المظلات للوفد الشبابي، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج باعتبارهم ركيزة الدولة في التنمية لزيادة الوعي بشأن ما تشهده مصر من تحديات، وكذلك معرفة حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير منظومة تواصل بين مصر وأبنائها من الشباب في الخارج لتوضيح دور مصر الريادي في المنطقة والتأكيد على تلاحم المصريين فيما بينهم.

وقدم قائد قوات الدفاع الشعبي محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية التي قام بها رجال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، كما تناول بطولات رجال القوات المسلحة من الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة وطننا الغالي، مشيرًا إلى دور الجاليات المصرية بالخارج في تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال معرفتهم بالدور العظيم للقوات المسلحة وكافة أجهزة الدولة في أعمال التنمية الشاملة.

ومن جانبه، وجه الوفد الشبابي الشكر لوزارتي الدفاع والهجرة على تنظيم تلك الدورة، مؤكدين أن ما شاهدوه أكمل في أذهانهم الرؤى والصور الحقيقية عن المعركة التي تخوضها مصر على كل الجبهات، وأن ما يتم تداوله عن مصر في بعض وسائل الإعلام المغرضة لا أساس له من الصحة. كما شهد الملتقى تكريمًا لأبناء وأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن.