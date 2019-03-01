شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عامل على يد آخر للخلاف على شراء السلع في الخانكة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر على يد آخر خلال مشادة كلامية نشبت بينهما للخلاف على شراء السلع من أحد المتاجر بمدينة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى السلام بوصول «م ك ع 20 سنة»، عامل، مقيم أبوزعبل البلد، مصاب بجرح نافذ بالظهر من الجهة اليمنى، وتم حجزه للعلاج.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم «م .م. م 25 سنة»، عامل، لحدوث مشادة كلامية بينهما على أسبقية شراء بعض السلع من أحد المتاجر تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة» محدثا إصابته المشار إليها وفر هارباً.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4663 جنح مركز الخانكة لسنة 2019.