شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي ببرج العرب الجديدة 3 مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن جهاز المدينة سيبدأ يوم الأحد المقبل 3/3/2019، وحتى يوم الاثنين الموافق 25 مارس، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بالمجاورة (5 أ) بجنوب الحي السكني السادس، والمخصصة بالقرعة العلنية التكميلية بتاريخ 5/4/2018.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: أنه «سيتم تسليم القطع من 1 : 50، يوم الأحد 3/3/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 4/3/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 5/3/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 6/3/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الأحد 10/3/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الإثنين11/3/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الثلاثاء12/3/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الأربعاء13/3/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأحد17/3/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الإثنين18/3/2019، والقطع من 501 : 550، يوم الثلاثاء19/3/2019، والقطع من 551 : 628، يوم الأربعاء20/3/2019»، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأحد24/3/2019، والإثنين 25/3/2010؛ لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.
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