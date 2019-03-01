شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تستقبل فريق طبي هولندي لإجراء عمليات قلب بالمجان لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل جامعة الزقازيق اليوم الجمعة، فريق طبي هولندي من أساتذة جراحة القلب لإجراء عدد من عمليات جراحة القلب وعمل القسطرة وتركيب الدعامات للكبار بمستشفيات الجامعة بالمجان، على مدى أسبوع كامل، بمشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من جامعة الزقازيق.

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وقال الدكتور خالد عبدالباري رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار اتفاقية تعاون مشترك تم إبرامها في سبتمبر ٢٠١٨.

وأشار الدكتور عبدالمنعم أبوشرخ عميد كلية الطب، أن مستشفيات جامعة الزقازيق توفر كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء هذه العمليات، مشيرا أن جميع العمليات مجانيه بمشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من طب الزقازيق في جراحة القلب بالتعاون مع الفريق الطبي الهولندي.

وأضاف الدكتور مجدي مباشر، أستاذ جراحة القلب ومنسق عام الأنشطة الطلابية، أن هذه الحملة تعتبر أول حملة للفريق الطبي الهولندي بجامعة الزقازيق، وسوف تبدأ أول أعمالها يوم السبت ٢مارس ولمدة سبعة أيام.