شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تعلن تحقيق 83.3 % من المستهدف من «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت محافظة شمال سيناء نسبة 83.3 % من إجمالي المستهدف من الحملة القومية للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية، تنفيذا لمبادرة «حملة 100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق الحملة في أول ديسمبر الماضي وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.

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وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم فحص 212 ألف و210 فردا على مستوى المحافظة بنسبة 83.3 %.. منهم 119 ألف و336 فردا في العريش بنسبة 105.3 %، 56 ألف و195 فردا في بئر العبدبنسبة 96.2 %، 17 ألف و184 فردا في الشيخ زويد بنسبة 55.2 %، 7276 فردا في رفح بنسبة 20.7 %، 8186 فردا في الحسنة بنسبة 61.8 %، و4033 فردا في نخل بنسبة 118.1 % .

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سي أظهرت أن 206 ألف و564 فردا جاءت نتيجتهم سلبية بنسبة 97.3 %، و5645 فردا نتيجتهم إيجابية بنسبة 2.7 %، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 195 ألف و105 فردا أن حالتهم طبيعية بنسبة 91.9%، و17ألف و105 فردا في حالة ضغط دم مرتفع بنسبة 8.1 %، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت نتيجة 198 ألف و989 فردا في حالة طبيعية بنسبة 93.8 %، و13 ألف و221 فردا حالة السكر عندهم مرتفع بنسبة 6.2 % .

وبدوره أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الحملة استهدفت عدد 254 ألف و697 فردا.. من بينهم 113 ألف و364 فردا في العريش، 58 ألف و433 فردا في بئر العبد، 31 ألف و115 فردا في الشيخ زويد، 35 ألف و117 فردا في رفح، 13 ألف و235 فردا في الحسنة، و3 آلاف و415 فردا في نخل .