شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لا صحة لصدور أي قرارات بشأن غلق المحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لا صحة لأية قرارات لغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية الجمعة، أن قراره الذي تم إصداره أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة كان لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بخصوص غلق المقاهي غير المرخصة والمتخللة المناطق السكنية والمتسببة في حالة من القلق وعدم الراحة للمواطنين وكذلك المتعدية على الشارع والمؤدية إلى إعاقة وشل الحركة المرورية أمام المارة والسيارات، ليتم التنفيذ في ذلك الأمر بالتنسيق مع شرطه المرافق.

وأضاف المحافظ أنه تم البدء في تنفيذ ذلك القرار في مدينة الزقازيق حيث تم غلق 11 مقهي بنطاق دائرة حي أول وثان الزقازيق غير مرخصين ومخالفين لاشتراطات الترخيص ويتوالى تنفيذ القرار تباعاً في باقي مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مناشدا جميع المواطنين والإعلاميين بتوخي الحذر قبل نشر أو إطلاق أية معلومة ما لم يتم نشرها من قبل المحافظة.