شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ضحايا حادث محطة مصر الذى وقع أمس، معربا عن تعازيه للشعب المصري.

وقال الرئيس بوتفليقة فى برقيته "فخامة الرئيس وأخى العزيز، تلقيت، ببالغ الحزن والأسى، نبأ الحادث الأليم الذى أودى بحياة العديد من المواطنين المصريين، إثر الحريق الذى شب فى محطة القطارات الرئيسية فى القاهرة".

Advertisements

وأضاف "إذ اشاطركم هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى أسر الضحايا والمصابين والشعب المصرى الشقيق، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأخلص التعازي، داعيا الله العلى القدير أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".