شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين" تستضيف الاجتماع الأول للجنة المهندسات باتحاد المهندسين العرب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف النقابة العامة للمهندسين، غدًا السبت، الاجتماع الأول للجنة المهندسات العربيات باتحاد المهندسين العرب، بمقر النقابة، بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والمهندسة صباح مشالى ممثل نقابة المهندسين باللجنة، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة.

وذكر بيان للنقابة اليوم، أن الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام النقابة، بضرورة التقارب وتبادل الأراء بين نقابة المهندسين المصرية، ومهندسى الدول العربية، والإفريقية، بالتزامن إجراء تدريبات لعشرين طالب أوغندى بمعامل النقابة بالقاهرة.