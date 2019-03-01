شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين" تستضيف الاجتماع الأول للجنة المهندسات باتحاد المهندسين العرب غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف النقابة العامة للمهندسين، غدًا السبت، الاجتماع الأول للجنة المهندسات العربيات باتحاد المهندسين العرب، بمقر النقابة، بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والمهندسة صباح مشالى ممثل نقابة المهندسين باللجنة، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة.
وذكر بيان للنقابة اليوم، أن الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام النقابة، بضرورة التقارب وتبادل الأراء بين نقابة المهندسين المصرية، ومهندسى الدول العربية، والإفريقية، بالتزامن إجراء تدريبات لعشرين طالب أوغندى بمعامل النقابة بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "المهندسين" تستضيف الاجتماع الأول للجنة المهندسات باتحاد المهندسين العرب غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.