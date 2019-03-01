"البلاغ الأخير".. موظفة تٌنهي ملف "عصابة" سرقة مساكن النزهة بعد عودتها من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:
ضبطت مباحث القاهرة، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المنازل بأسلوب كسر "كالون" الباب بمنطقة النزهة، بعد ارتكابه وقائع عديدة بهذا الأسلوب.
تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من "نجوى ح"، 72 سنة، "ربة منزل" بأنها عقب عودتها من السفر اكتشفت كسر كالون شقتها وسرقة مشغولات ذهبية، وطبنجة مرخصة خاصة بزوجها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد.
توصلت المعاينة وتحريات المباحث، إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة، "أيمن ع"، 52 سنة، "عاطل" ومقيم بالهرم، سبق اتهامه "11" قضية آخرهم قضية "سرقة مساكن" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة عبارة عن 6 مفتاح انجليزي، ومفتاح سوسته، وأجنة حديدية.
أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وأضاف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في اتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب، "كسر كالون الباب" بالاشتراك مع طارق .ح.ع سن 51 "عاطل" ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم، "جارى ضبطه"، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها بمنزله.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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