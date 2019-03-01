رئيس "برج العرب الجديدة" يعلن موعد تسليم أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن جهاز المدينة سيبدأ من بعد غد الأحد، وحتى الإثنين 25 مارس الجاري، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالمجاورة (5 أ)، بجنوب الحي السكني السادس، والمخصصة بالقرعة العلنية التكميلية بتاريخ 5/4/2018.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة - في بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الجمعة - أنه تم تخصيص يومي الأحد 24 مارس الجاري، والإثنين 25 مارس، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.
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