مصر | مصدر يكشف كواليس زيارة رئيس ألبانيا للمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف كواليس زيارة رئيس ألبانيا للمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بشرطة السياحة والأثار، بأن "إلير ميتا" رئيس جمهورية ألبانيا، من المقرر وصوله بعد قليل، للمنطقة الأثرية بالهرم، لبدء زيارته للمنطقة الأثرية.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن رئيس جمهورية ألبانيا، سوف يبدأ زيارته بالتجول بمنطقة الهرم الأول، وزيارة غرفة الملك، ثم التجول بمنطقة البانوراما، ويختتم بزيارة أبو الهول.

وشهدت المنطقة الأثرية بالهرم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار الأمني، وانتشار الخدمات الأمنية، وضباط وأفراد شرطة السياحة والأثار بالجيزة، بالمنطقة، تزامنًا مع زيارة رئيس جمهورية ألبانيا للمنطقة الأثرية بالهرم.

وكثفت شرطة السياحة والأثار بالجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الأثرية، وشدد العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على ضباط وأفراد شرطة السياحة باليقظة التامة، والإلتزام بأماكن خدماتهم خلال الزيارة، تحسبًا لحدوث أيه أعمال شغب، أو خروج عن القانون.

وكان قد وصل "إلير ميتا" رئيس جمهورية ألبانيا، إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، فى زيارة للبلاد التقى خلالها عددًا من كبار المسئولين، على رأسهم الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

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"حفروا بعمق 15 مترا".. ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بالجيزة



نجح ضباط شرطة السياحة والأثار بالجيزة، في القبض على

7 أشخاص، أثناء حفرهم أسفل أحد المنازل، بمنطقة ابو الهول الأثرية، للتنقيب عن الأثار، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وكشفت تحريات العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، عن قيام أحمد. أ. خ، 55 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة أبو الهول السياحي، دائرة قسم شرطة الهرم، بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف العميد فتح الله البرقوقي وكيل إدارة المباحث بشرطة السياحة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة وإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، وأمن الجيزة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام ياسين والرائد محمد عاصم، ضباط قسم البحث الجنائي، بإدارة سياحة وأثار الجيزة

وبمداهمة مسكن المتهم تبين عدم تواجده بمسكنه، وبالفحص والمعاينة تبين حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق 15 متر، كما تبين وجود 7 أشخاص حال حفرهم تنقيبا عن الأثار وهم مصطفي. ع.ع، 28 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة العمرانية، حسين. أ. ح، 33 سنة، حلواني، ومقيم كفر الجبل بمنطقة الهرم، يوسف. م.ف، 18 سنة، طالب ومقيم المجزر الألي، بمنطقة الهرم، محمد. ع.خ، 32 سنة، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم بنزلة السمان بالهرم، عادل. أ. م، 36 سنة، عامل ومقيم شارع المطبعة بمنطقة العمرانية، شعبان. أ. م، 30 سنة، عاطل، ومقيم شارع العمدة بمنطقة الهرم، أحمد.ن.ع، 27 سنة، مندوب مبيعات ومقيم كفر الجبل بمنطقة الهرم، وبمواجهة المتهمين اقروا أمام العميد شريف كرم مفتش مباحث المنطقة الأثرية بارتكاب الوقائع والحفر تنقيبا عن الأثار.

وبالمعاينة بمعرفة لجنة أثرية من تفتيش أثار الهرم، تبين أن الحفر بقصد التنقيب عن الأثار، وحرر المحضر اللازم بمعرفة اللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة والاثار، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.