أخبار مصر | مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافيك حول اليوم العالمي للانعدام التام للتمييز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافيك حول اليوم العالمي للانعدام التام للتمييز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم، إنفوجرافيك، حول أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للانعدام التام للتميز.

وأوضح الإنفوجرافيك، أن يوم الانعدام التام للتمييز، الذي يحتفل به في الأول من شهر مارس، يعتبر فرصة لتسليط الضوء على دعوة جميع أفراد المجتمع ليكونوا جزءا من التحول وأن يتخذوا موقفا نحو مجتمع أكثر عدلا وإنصافا.

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ويهدف اليوم، إلى توحيد العالم للاحتفال بالتنوع ويرفض التمييز بجميع أشكاله.

ولفت الإنفوجرافيك، إلى أن الدستور المصري في المادة ٩، ينص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تمييز.

كما تنص المادة ١١، على أن تكفل الدولة تحقيق المساوة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.