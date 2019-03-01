أخبار مصر | عاجل.. تصريح هام لـ"الخارجية" اليابانية عن الوضع الأمني في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح هام لـ"الخارجية" اليابانية عن الوضع الأمني في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوكا: الوضع الأمني في مصر تحسن كثيرا

قال المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، هيروشي أوكا، إن العلاقات بين مصر واليابان "قوية"، ومصر تلعب دورا محوريا في استقرار الشرق الأوسط في ظل التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة.

المسئول الياباني، أضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن بلاده تقدر الأهمية الاستراتيجية لمصر، ليس لليابان فحسب، بل لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن طوكيو تتعاون مع القاهرة بما يعود بالنفع على العلاقات بين البلدين والمنطقة ككل.

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وأشاد المسؤل، بالجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب والتطرف، موضحا أن الاستقرار فى الشرق الأوسط ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع العالمية والدول الأخرى، من بينها اليابان، كما أن خطر الإرهاب أصبح يهدد كل دول العالم ولم تعد أى دولة بمنأى عن الهجمات الإرهابية، ومن ثم فإن الحكومة اليابانية تقدر ما تقوم به مصر من مكافحة للفكر المتطرف.

ونوه بأن الوضع الأمني في مصر تحسن كثيرا، وقد قامت الحكومة اليابانية بتخفيف تحذير السفر لمصر بعد هذا التحسن الملحوظ فى الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن عودة رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو فى 2017 أعطت دفعة لحركة السياحة بين البلدين.

ولفت المسئول الياباني، إلى إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين القاهرة وطوكيو فى عدة مجالات أهمها التعاون فى مجال التعليم، معربا عن سعادة بلاده بتبنى مصر لنموذج التعليم الياباني.

وأردف أن حكومة بلاده تتطلع لزيارة الرئيس السيسى لليابان للمشاركة فى مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (تيكاد) الذى سيعقد فى مدينة يوكوهاما شهر أغسطس المقبل.